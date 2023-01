SORRENTINO, Gollini a me piace ma bravo Terracciano

L'ex portiere Stefano Sorrentino, oggi commentatore televisivo, ha commentato così i temi dell'attualità della Fiorentina: "La partita di ieri secondo me rispecchia la stagione dei viola: crei tanto, giochi bene ma alla fine metti a rischio il risultato perché ti specchi troppo. Una volta sbloccato il match la squadra di Italiano ha pensato di poter gestire il risultato ma ha rischiato di mettere a rischio la qualificazione. Giocare a Firenze non è mai semplice e gli infortuni di giocatori come quello di Castrovilli non hanno reso semplice il compito ad Italiano".

Poi è andato sui singoli, a partire da Jovic: "Quando arrivi da una realtà diversa e la squadra non rende al massimo non è mai facile inserirsi, io in casi come questo non darei le colpe ad un singolo. Gollini? Il portiere ha bisogno di giocare, stare fuori non è mai semplice soprattutto se sei arrivato per essere il titolare. A me Gollini piace, è un buon portiere, vanno però fatti i complimenti a Terracciano: si è rivelato un giocatore affidabile".