SONCIN, Verso Euro '25: "Girone tosto, tre squadre forti"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ci attende un girone molto competitivo, siamo molto concentrate sul nostro cammino, consapevoli che in queste competizioni tutte le avversarie sono molto forti e organizzate". Così il ct dell'Italia Femminile Andrea Soncin ha commentato attraverso i canali della FIGC il sorteggio dei gironi di Euro 2025, che si giocherà in Svizzera la prossima estate, avvenuto quest'oggi e che ha visto le azzurre pescare Spagna, Belgio e Portogallo.

"Affronteremo tre squadre differenti tra loro, la Spagna ormai la conosciamo bene, sarà una partita complicata, ma abbiamo già dimostrato di avere le armi per metterle in difficoltà. Il Belgio è una Nazionale in grande crescita, ricca di talento e con tante giocatrici che militano in Italia, mentre il Portogallo gioca un calcio moderno e può contare su tante individualità che si stanno mettendo in mostra nei principali campionati europei.- conclude Soncin - Sarà un percorso complicato, ma questo pensiero lo staranno facendo anche le nostre rivali e questo fa capire il grande lavoro svolto dalle ragazze nell’ultimo periodo. Andremo in Svizzera con grande fiducia nei nostri mezzi”.