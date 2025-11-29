Sohm è diventato centrale. Vanoli è pronto a riproporlo titolare contro l'Atalanta
FirenzeViola.it
Simon Sohm dopo un periodo di ambientamento a Firenze è diventato più centrale nel progetto Fiorentina e sta trovando sempre più spazio in campo. Paolo Vanoli sembra infatti intenzionato a schierare in campo il centrocampista svizzero dal primo minuto domani a Bergamo contro l'Atalanta. L'ex Parma è stato tenuto a riposo in coppa proprio in vista del turno di campionato di domani.
La Fiorentina infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, in mezzo al campo ha bisogno dei suoi muscoli. Al suo fianco poi molto probabilmente ci sarà Rolando Mandragora, mentre restano molti più dubbi su chi giocherà come vertice basso tra Fagioli e Nicolussi Caviglia, con entrambi i giocatori che non hanno particolarmente convinto nelle ultime uscite.
Pubblicità
News
Con Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c’erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logicodi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Con Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c’erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logico
2 Caro Dzeko, hai sbagliato proprio tutto. Firenze vi aiuta sempre, voi che fate? Società silente, fa rima con assente
Copertina
Luca CalamaiUna Fiorentina imbarazzante. Serve una rivoluzione tattica: difesa a quattro, 4 centrocampisti e Piccoli con Kean. Basta con Gud. Via Fagioli. Nel mercato invernale almeno tre acquisti di livello
Lorenzo Di BenedettoIl rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenze
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com