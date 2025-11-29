Sohm è diventato centrale. Vanoli è pronto a riproporlo titolare contro l'Atalanta

vedi letture

Simon Sohm dopo un periodo di ambientamento a Firenze è diventato più centrale nel progetto Fiorentina e sta trovando sempre più spazio in campo. Paolo Vanoli sembra infatti intenzionato a schierare in campo il centrocampista svizzero dal primo minuto domani a Bergamo contro l'Atalanta. L'ex Parma è stato tenuto a riposo in coppa proprio in vista del turno di campionato di domani.

La Fiorentina infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, in mezzo al campo ha bisogno dei suoi muscoli. Al suo fianco poi molto probabilmente ci sarà Rolando Mandragora, mentre restano molti più dubbi su chi giocherà come vertice basso tra Fagioli e Nicolussi Caviglia, con entrambi i giocatori che non hanno particolarmente convinto nelle ultime uscite.