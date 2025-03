Soddisfazione in casa Biagetti: l'ex Primavera viola trova il suo primo gol tra i professionisti

vedi letture

Bella soddisfazione per Christian Biagetti, ex capitano della Fiorentina Primavera che oggi pomeriggio ha trovato il primo gol tra i professionisti. Il classe 2004, prodotto del settore giovanile viola e attualmente in prestito al Sorrento, ha timbrato il cartellino nella sfida che la sua squadra ha pareggiato contro il Benevento per 1-1. La prima firma dunque non solo in Serie C ma anche con la sua nuova maglia, dato che Biagetti aveva scelto di sposare la causa Pro Vercelli in estate, salvo poi cambiare casacca in virtù del poco spazio raccolto in Piemonte fino a gennaio.