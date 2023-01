SOCIAL, Nico pubblica una foto e scrive: "Forza viola"

In tempo di mercato anche immagini che sono di routine rischiano di far notizia. Così, che Nico Gonzalez sui propri account social ricordi la partita contro la Roma mostrando la foto in cui indica il giglio, con la scritta "Forza Viola", in un momento in cui si rincorrono le voci dell'interesse pesante del Leicester non passano inosservate. L'argentino prova a non farsi distrarre e a restare concentrato sul campo.