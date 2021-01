SOCIAL, La Fiorentina sbarca in Cina, presto in Russia

E' una Fiorentina che vuole allargare i propri confini, anche e soprattutto con le piattaforme social più diffuse negli altri paesi. Così è di oggi la notizia dello sbarca su Sina Weibo, social molto diffuso in Cina. E presto aprirà un proprio canale anche in Russia, approfittando dell'arrivo di Kokorin. Un modo insomma per aumentare i propri follower e tifosi in giro per il mondo e per far conoscere il brand Fiorentina. Ecco il comunicato del club viola:

"La Fiorentina è lieta di presentare il suo canale ufficiale su Sina Weibo, il social network più diffuso in Cina. Con questa iniziativa il club Viola muove i primi passi per entrare in contatto diretto con il grande bacino degli appassionati di calcio cinesi.L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività che la società ha messo in atto per essere sempre più vicino ai tifosi di tutto il mondo grazie a varie iniziative localizzate.

In queste prime settimane del 2021, la Fiorentina, riprendendo i follower di un account aperto in passato dal club e rimasto inattivo per anni, ha nuovamente iniziato a riempire di contenuti la pagina ufficiale viola su Sina Weibo comunicando così con i tifosi cinesi nella loro lingua. Il club invita quindi i tifosi cinesi a visitare la pagina ufficiale su Sina Weibo e a seguire la partita di venerdì in diretta utilizzando il famoso social network.

In occasione del lancio dell’account ufficiale, i giocatori viola hanno registrato dei videomessaggi di benvenuto per i follower dell’account. I tifosi potranno vedere i video sull’account Sina Weibo del club.

Dopo il lancio nel corso della stagione passata dell’account Twitter in lingua inglese e dell’apertura di quello su Tik Tok, continua la crescita della presenza digitale del mondo viola, che nello scorso ottobre ha anche lanciato la nuova versione del sito ufficiale e la sua prima app della storia. E a breve ci saranno anche novità per quanto riguarda l’apertura di account social legati al mondo russo."