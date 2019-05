SNAI, Europa League verso finale tutta inglese

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Chelsea e Arsenal hanno un piede nella finale di Europa League: per Snai l'epilogo tutto inglese è dato 1,60. Scarsa la fiducia nelle due altre finaliste, Valencia ed Eintracht: la loro finale è 14 volte la scommessa. Soluzioni intermedie Valencia-Chelsea 4,25, Arsenal-Eintracht 5,25. Dopo l'1-1 di Francoforte, il Chelsea è nettamente favorito nel ritorno a Stamford. La vittoria-qualificazione è 1,37, il pari 5,00. Un nuovo colpo dell'Eintracht si gioca 8,25. La quota secca sul passaggio del turno vede il Chelsea a 1,22, l'Eintracht a 4,15. L'Arsenal deve difendere a Valencia il 3-1 dell'andata. Missione possibile per Snai, che colloca il passaggio del turno degli inglesi a 1,30, contro il 3,40 spagnolo. Considerando la sola partita di ritorno, però, il Valencia è in vantaggio, con il segno '1' a 1,87.