SKY, Sondaggio della Fiorentina anche per Gosens

Mollato Filip Kostic, la Fiorentina avrebbe provato un sondaggio anche per Robin Gosens, in uscita dall'Union Berlino e già vicino al Bologna in questa sessione estiva. Come riporta Sky Sport, la dirigenza viola ha fatto un tentativo anche per l'esterno tedesco con cui ancora non c'è però nulla di concreto, la trattativa potrebbe però entrare nel vivo nei prossimi giorni.