SKY, Scambio Belotti-Ikoné messo in standby

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Sky Sport l’affare che coinvolge lo scambio tra Andrea Belotti e Jonathan Ikoné, al momento, è in fase di stallo. Non ci sarebbero stati passi avanti, infatti, tra Roma e Fiorentina e ancora non c'è la quadra sulla formula e sulle cifre dell'operazione. Gli intermediari che si occupano del possibile scambio, quindi, sono stati messi in stand by in attesa di novità.