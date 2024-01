SKY, Risalgono le quotazioni di Vargas. Rodriguez…

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da Sky Sport dopo la cessione di Brekalo la Fiorentina torna a lavorare per regalare un nuovo esterno a Vincenzo Italiano. La dirigenza viola sta portando avanti due trattative, quella per Vargas dell'Augsburg e quella per Rodriguez dell'America. In queste ultime ore starebbero risalendo le quotazioni dello svizzero: i contatti sono continui e l'accordo con il club tedesco sarebbe sui 7,5 milioni. Per il secondo, invece, l'America accetterebbe 8 milioni per il cartellino, ma sarà la Fiorentina a decidere se chiudere a queste condizioni.