SKY, Previsto tra stasera e domani contatto Italiano-Bologna

Come riporta Gianlucadimarzio.com, il Bologna avrebbe messo in programma un primo incontro con l'ormai ex allenatore viola. L'incontro tra i dirigenti rossoblu e Vincenzo Italiano è più probabile avvenga nella giornata di Martedì rispetto a stasera ma la società felsinea sembra, in ogni caso, aver fatto la propria scelta definitiva per sostuituire Thiago Motta.