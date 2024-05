SKY, Il Verona incontrerà Baroni: su di lui c'è il Monza

Fonte: GianlucaDiMarzio.com

L'effetto domino sta per arrivare alla conclusione e stanno prendendo sempre più forma quelle che saranno le prossime panchine della Serie A. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, con Palladino sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, il Monza pensa già al suo sostituto. A tal proposito la dirigenza brianzola avrebbe individuato in Marco Baroni il profilo giusto per la guida della squadra nella prossima stagione.

Per questo motivo, nella giornata di domani, il Verona incontrerà il tecnico fiorentino per capire quale sia la sua volontà ma al momento sembra particolarmente difficile che le due parti possano proseguire insieme. In caso di addio per Baroni ci sarebbe, come detto, il Monza, oltre a Cagliari e Udinese.