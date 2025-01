SKY, Il Napoli sempre su Pongracic e Comuzzo

FirenzeViola.it

Il Napoli che è alla ricerca di un difensore continua a parlare con la Fiorentina per Pongracic ma non perde di vista Comuzzo. Gli azzurri, che hanno avuto nuovi colloqui per il croato, sarebbero disposti a mettere sul piatto un’offerta importante per il più giovane centrale, pari a 20 milioni di euro, anche in ottica estate, anche se per ora la Fiorentina ha chiuso alla cessione. Lo riporta Sky.