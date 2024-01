SKY, Il Napoli cambia formula per arrivare a Barak

FirenzeViola.it

Il Napoli non molla la presa su Antonin Barak. Nelle scorse ore era stata infatti rifiutata dalla Fiorentina una proposta basata sul prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Ma Sky riporta che il club di De Laurentiis per arrivare al ceco, anche se non è l'unico giocatore seguito, ha deciso di cambiare formula e di proporre il prestito con obbligo di riscatto. Vedremo cosa deciderà la Fiorentina. Le due squadre saranno avversarie il 18 a Riyad.