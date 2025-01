SKY, Empoli in pressing per Kouame: contatti in corso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

L'Empoli punta forte su Christian Kouame. Viste le difficoltà del club di Corsi ad arrivare a Eldor Shomurodov che è destinato al Venezia, gli azzurri hanno intensificato i contatti per l'ivoriano in uscita dalla Fiorentina. L'Empoli sta spingendo per trovare la quadra e sta parlando in queste ore con il club viola per ottenere il via libera. Su Kouame da giorni è vivo l'interesse anche di Torino e Cagliari. A riportarlo è Sky Sport.