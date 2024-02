SKY, Cagliari aspetta il via libera per Barak. Vicino Gaetano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sky Sport riporta come il Cagliari stia aspettando il via libera da parte della Fiorentina per Antonin Barak e dunque si sta muovendo per Gianluca Gaetano in uscita dal Napoli. Le parti sono molto vicine e le probabilità della buona riuscita della trattativa sono molto buone: l'esterno d'attacco classe 2000 è pronto a sbarcare in Sardegna.