SKY, C'è anche la Fiorentina su Traoré del Bournemouth

Un anno dopo il suo trasferimento al Bournemouth in prestito con obbligo di riscatto per 30 milioni di euro, il centrocampista offensivo Hamed Junior Traorè può rientrare in Italia. Lo riporta Sky Sport inserendo anche la Fiorentina nella corsa al classe 2000. Sono infatti quattro i club italiani che hanno già palesato interesse per il ragazzo nato in Costa d'Avorio: si tratta di Milan, Napoli, Fiorentina e Lazio. Il club viola con Corvino fu ad un passo dal calciatore già qualche anno fa, prima del suo passaggio al Sassuolo.