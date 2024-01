SKY, Asse ACF-Salernitana per lo scambio Dia-Nzola

FirenzeViola.it

Non solo Pierozzi. Con la Salernitana, secondo Gianluca Di Marzio di Sky, potrebbe esserci anche uno scambio di attaccanti. La Fiorentina infatti continua a seguire Dia e i granata vorrebbero fare uno scambio di prestiti fino a giugno con Nzola. Per ora questa è solo un'ipotesi e non è detto che Nzola accetterà la destinazione (altre squadre di A sono interessate), ma le parti ne stanno parlando.