SIVIGLIA, Ufficializza Lopetegui nuovo allenatore

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Adesso c'è anche l'ufficialità: Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del Siviglia e ha firmato un contratto triennale. Ex ct della Spagna e del Real, sebbene sulla panchina merengue abbia resistito appena 5 mesi, Monchi punta molto sulla voglia di rivalsa del 52enne Lopetegui. Ex calciatore, Lopetegui esordisce ancora giovane sulla panchina del Rayo Vallecano. Dopo una breve esperienza nello staff tecnico del Real, nel 2010 comincia la sua avventura con la Federazione, facendo tutta la trafila, dalle giovanili all'Under 21, con cui conquista un Europeo, fino alla squadra nazionale (in mezzo una stagione sulla panchina del Porto) che porta al Mondiale russo, qualificata senza perdere una partita). Proprio a 48 ore dal debutto in Coppa del Mondo però il Real Madrid ufficializza il suo incarico, mandando su tutte le furie il presidente federale Luis Rubiales che lo esonera. Non sarà fortunata però nemmeno la sua avventura sulla panchina delle merengue, esonerato dopo dieci giornate.