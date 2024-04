SISSOKO, Domenica la Juve è pronta a battere i viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex Fiorentina e Juventus, Mohamed Sissoko, ha parlato a Radio Bianconera della sfida di domenica: "Sarà una sfida molto difficile, ma la Juventus è pronta per vincere questa partita. I tre punti sarebbero fondamentali in un momento difficile come questo. E così si darebbe seguito anche al bel successo in Coppa Italia".

Ma se dovesse perdere o pareggiare, addirittura rischierebbe di perdere il terzo posto appannaggio del Bologna.

"Dicevo che sarà una sfida non semplice, ma confido nella Juventus. Specialmente se dovesse segnare per prima".

Si troverà una Fiorentina rinfrancata dalla bella vittoria contro l'Atalanta.

"Esatto, anche la Fiorentina come la Juventus ha conquistato una bella vittoria contro l'Atalanta. La squadra di Italiano è sempre molto temibile, poi è ancora in corsa su tutti i fronti e sono sicuro che verrà a Torino per fare una bella partita".