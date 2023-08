FirenzeViola.it

Geatano Manfredi, sindaco di Napoli, ai taccuini de Il Mattino ha parlato dello stadio "Maradona" in vista anche della candidatura per gli Europei del 2032 che l'Italia ha presentato insieme alla Turchia: "Ho parlato con il Ministro Abodi perché Napoli merita uno stadio di livello, pure in vista della candidatura per gli Europei del 2032".