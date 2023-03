SIND. EMPOLI, Fiorentina? Prime reazioni qui spiacevoli

Fonte: Radio Sportiva

FirenzeViola.it

Brenda Barnini, sindaca di Empoli, ha parlato della questione stadio: "Mi aspetto che nei prossimi giorni Nardella decida di convocarmi per discuterne, ma le criticità ci sono e ovviamente dovrebbero esserci benefici per noi. Ci sarebbe da risolvere anche il problema della licenza Uefa, in più anche il nostro stadio avrebbe bisogno di alcuni interventi per rimodernarlo. Siamo parlando con l'Empoli, per questa questione. Tifosi? Le prime reazioni qui in città non sono piacevoli, c'è una rivalità sentita, senza fare semplificazioni".