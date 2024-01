SIND. B. A RIPOLI, Cosa si dovrebbe fare per il Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, sempre molto vicino alle vicende di casa Fiorentina dopo la costruzione del Viola Park, ha detto la sua sul restyling del Franchi: "Per lo stadio lo dico da mesi - le parole riportate dal quotidiano La Nazione. C’è solo una soluzione. Fermarsi. Ottenere il rinvio delle scadenze dal governo nazionale che non può far finta di nulla ma deve attivarsi per Firenze.

Sfruttare questo tempo per rivedere il progetto affinché preveda la possibilità della compresenza dei cantieri con il pubblico. Si può fare. Così facendo la Fiorentina non sarà costretta a spostarsi. Contemporaneamente lavorare con il club viola per trovare una soluzione definitiva e condivisa perché si abbia uno stadio all’altezza della storia di Firenze e della Fiorentina".