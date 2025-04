Simonelli (presidente Serie A): "Lo stadio dell'Atalanta è un modello per gli altri club"

Da Bergamo, Ezio Simonelli, presidente di Lega Serie A, intervenuto a margine della premiere del docu film “Una vita da Dea”, che parla della vittoria dell’Europa League da parte dell'Atalanta di Gasperini ha parlato anche degli stati in Italia e della volontà di puntare sui giovani da parte dei club italiani. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.com: "Lo stadio dell'Atalanta è molto bello e accogliente. Ho avuto occasione di visitarlo recentemente per la partita Atalanta-Inter ed è stata una piacevole sorpresa. Non ero ancora stato a vederlo nella sua versione completata e devo dire che è un impianto all'avanguardia, con ottimi servizi e una visibilità perfetta da ogni angolazione. Un vero esempio da seguire. Come Lega Serie A, vorremmo poter parlare presto di altri stadi simili a quello dell'Atalanta. C'è un grande fermento tra le squadre che desiderano dotarsi di un nuovo impianto e, fortunatamente, anche la politica sta mostrando una maggiore volontà di agevolare questi progetti".

L'Atalanta ha sempre puntato sui giovani

"Un altro aspetto fondamentale riguarda il settore giovanile, in cui l'Atalanta ha dimostrato una visione lungimirante. Ha sempre puntato sui giovani e questo modello deve essere uno stimolo per tutte le altre società. Investire sui giovani è una mia convinzione da sempre, e ne ho discusso anche con il Ministero. Credo che, affiancando incentivi fiscali a un forte impegno nella formazione, si possano far crescere grandi campioni, riportando il calcio italiano ai fasti di un tempo. Sono passati quasi vent'anni dall'ultimo Mondiale vinto e non vorrei che ne trascorressero altrettanti prima di rivivere un trionfo simile. Per questo, dobbiamo investire sui giovani e far sì che il nostro calcio torni a brillare".