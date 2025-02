Si salva Mandragora: è lui il migliore della Fiorentina contro l'Inter per i quotidiani

vedi letture

Gol su rigore, ma non solo. Rolando Mandragora è stato uno dei più positivi nella sconfitta della Fiorentina a San Siro contro l'Inter. Partito titolare in mediana accanto a Richardson, il numero otto è stato prezioso soprattutto in copertura, in una gara in cui i viola hanno più che altro pensato a difendere. La sua gara è durata ottanta minuti - sostituito a dieci dal 90' da Gudmundsson - ed è stata impreziosita con lo splendido rigore trasformato col mancino (primo centro dagli undici metri in Serie A). Per i quotidiani è lui il migliore in campo dei viola.

Rolando Mandragora:

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere Fiorentino: 6,5

FirenzeViola.it: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5