SHPENDI, Calò non ha dubbi: "Ha tutte le qualità per arrivare in alto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista del Cesena Giacomo Calò ha parlato anche del capocannoniere dei romagnoli e della serie B Cristian Shpendi, nel mirino di tanti club di serie A con in testa la Fiorentina: "È molto forte: ha grandi doti fisiche, fiuto del gol e velocità, tutte qualità fondamentali per un attaccante. Ha fatto il salto dalla Serie C senza accusare il colpo, quindi gli auguro di arrivare il più in alto possibile".