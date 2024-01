SERIE C, I club al Viola Park per partnership e workshop

Serie C NOW e Cattolica ufficialmente insieme fino alla stagione sportiva 2024/2025. È stata presentata questa mattina, nella suggestiva location del Viola Park, la Partnership tra la Lega Pro e Cattolica, Business Unit di Generali Italia. All’evento, ospitato dall’ACF Fiorentina in qualità di hosting partner, sono intervenuti il Presidente di Lega Pro Matteo Marani, il Responsabile Distribution Cattolica, Business Unit di Generali Italia, Marco Lamola ed il Direttore Generale di ACF Fiorentina Giuseppe Barone, presente anche il responsabile dell’agenzia generale Cattolica Firenze, Luca Amendola.

L’accordo, che prende il via dalla data odierna, farà la storia: per la prima volta le attivazioni fisiche su LED luminosi e backdrop saranno presenti su tutti i sessanta campi della Serie C NOW. La collaborazione tra Lega Pro e Cattolica, che diventa grazie a questa partnership il partner assicurativo della Lega Pro, sarà forte anche sul fronte digital con contenuti social ed inserti sul sito web totalmente dedicati.

Entusiasta il Presidente di Lega Pro Matteo Marani che ha parlato così del nuovo accordo: “È sempre più un orgoglio far parte della Serie C NOW. La definizione della partnership con Cattolica, Business Unit di Generali Italia, è un’ulteriore dimostrazione dei progressi fatti nell’ultimo anno in termini di appetibilità e visibilità. Questi risultati sono frutto di un lavoro importante, di sistema, che si protrae giorno per giorno. Stiamo seguendo un progetto, che abbiamo intenzione di realizzare, per una Serie C moderna e vogliamo crescere insieme ai nostri partner”.

Al “Viola Park”, prima della presentazione dell’accordo si è tenuto un interessante workshop a tema “I nuovi centri sportivi come asset per lo sviluppo del calcio giovanile” che ha avuto come relatori il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone, il presidente della Lega Pro Matteo Marani, Paul Mullen COO & Director Brighton & Hove Albion FC, Giovanni Giacobone Consigliere Delegato di Sportium e Gianfranco Zola vicepresidente vicario di Lega Pro.

A conclusione della mattinata si è svolta la visita guidata dei 60 club di Serie C NOW al centro sportivo della Fiorentina e successivamente una partita tra rappresentativa serie C e Fiorentina Under 17.