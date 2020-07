SERIE C, È di Partipilo il gol della stagione '19/20

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Prima della finale dei Playoff di Serie C, in programma domani fra Reggio Audace e Bari, verrà consegnato il premio Facco. Il riconoscimento, giunto alla seconda edizione, nato dalla collaborazione tra la Lega Pro e Raisport, ricorda l'ex calciatore, allenatore e voce della C per oltre 20 anni per la Rai. Il premio Facco viene assegnato all'autore del gol più bello della regular season di Lega Pro 2019/20. Nel corso della trasmissione 'C Siamo', su Rai Sport, sono state proposte le reti più belle del campionato di Serie C, selezionate dalla redazione di Raisport e del programma, dal commentatore tecnico e allenatore, Mario Somma, dai telespettatori con voto sui social Raisport. Il gol più bello è di Anthony Partipilo, giocatore della Ternana. È la rete del momentaneo vantaggio degli umbri sul Rende nel match dell'8 settembre 2019. (ANSA).