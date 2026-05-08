Serie B, stasera l'ultimo turno: tutto ancora aperto. Il Frosinone spera la A, l'Empoli rischia

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Alle 20.30 prenderà il via l'ultima giornata di serie B, con tanti verdetti ancora da scrivere, sia in testa (promosso il solo Venezia, la corsa al secondo posto che porta direttamente in A è tra Frosinone e Monza con il primo avvantaggiato a +3) che in coda dove nessuna squadra è già matematicamente in C. Da decidere anche le due squadre ai playout (tra queste rischia anche l'Empoli di Fabio Caserta) e c'è da assegnare l'ultimo posto per i playoff con l'Avellino in leggero vantaggio su Cesena e Mantova.

Ecco il programma di questa sera: Avellino-Modena, Catanzaro-Bari, Cesena-Padova, Entella-Carrarese, Frosinone-Mantova, Monza-Empoli, Pescara-Spezia, Reggiana-Sampdoria, Sudtirol-Juve Stabia, Venezia-Palermo

Classifica: Venezia 79 (già promossa), Frosinone 78, Monza 75, Palermo 72, Catanzaro 52, Modena 55, Juve Stabia 50, Avellino 46, Cesena 46, Mantova 46, Carrarese 44, Sampdoria 44, Padova 43, Empoli 40, Sudtirol 40, Entella 39, Bari 37, Pescara 34, Spezia 34, Reggiana 34.