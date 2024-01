SERIE B, Nuova contestazione dei tifosi dello Spezia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dai sogni di riconquistare subito la A al penultimo posto, il momento non è dei più facili per lo Spezia degli ex dirigenti viola Macia e Melissano. Dopo la contestazione dei tifosi andata in atto a fine dicembre oggi ne è andata in scena un'altra, con il faccia a faccia tifosi-dg Gazzoli. Racconta primocanale.it: "Circa un centinaio di tifosi spezzini presenti alla contestazione nei confronti dello Spezia Calcio nell’area antistante il Centro Sportivo Ferdeghini, quartier generale del club aquilotto. Ancora una volta presente nel tentativo (piuttosto vano) di dare spiegazioni il Direttore Generale Andrea Gazzoli, trovatosi faccia a faccia con i supporters".

Molteplici le richieste di chiarimento avanzate dal gruppo organizzato, ma la l’interesse maggiore riguarda il futuro del club, ritenuto a rischio da molti dei presenti, alla luce delle mancate dichiarazioni dei Platek a seguito della precedente contestazione avvenuta a novembre. “Non so se i Platek vogliono vendere, sono dinamiche che passano sopra a quelle dirigenziali - ha precisato il CEO Gazzoli. - L’unico mio obiettivo è quello di fare il bene dello Spezia, ma sul futuro non so dire nulla”. Risposta che ha fatto infuriare ulteriormente i tifosi aquilotti presenti,