Serie B, insulti razzisti a Dorval in Bari-Cremonese: Vazquez squalificato 10 giornate

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il giudice sportivo della serie B, Ines Pisano, letti il rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale, ha squalificato per 10 giornate il calciatore della Cremonese Franco Damian Vazquez, che al termine dell'incontro con il Bari dello scorso 15 febbraio, "ha rivolto al calciatore del Bari Emile Mehdi Dorval un insulto espressivo di discriminazione razziale". Dorval, dopo aver ricevuto l'insulto, era uscito piangendo dal campo, mentre il suo allenatore Moreno Longo aveva poi, nel dopopartita, denunciato per primo l'accaduto.

Per l'attaccante ex Palermo, la stagione regolare si chiude qui, visto che mancano 9 gare al termine del campionato. Tornerebbe in campo, eventualmente, per i playoff (attualmente la squadra lombarda viaggia al quarto posto).