SERIE B, Cannavaro esonerato, De Rossi in bilico

Giornata nera nel campionato di Serie B. Sono stati infatti esonerati nel pomeriggio Fabio Cannavaro (accostato in passato anche alla Fiorentina) e Cristian Bucchi, rispettivamente da Benevento e Ascoli. I campani hanno fatto fuori anche il ds Pasquale Foggia e Paolo Cannavaro, mentre è in bilico anche la posizione di Clotet per la panchina del Brescia, già richiamato da Cellino. In bilico un altro allenatore in passato accostato alla Fiorentina, Daniele De Rossi. Sono infatti ore di riflessione in casa Spal.