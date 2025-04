Serie A, Zanoli regala tre punti al Genoa: 1-0 del Grifone ai danni dell'Udinese

Se lo prende il Genoa il primo appuntamento di questa 31esima giornata di Serie A, aperta stasera proprio dal successo del Grifone ai danni dell'Udinese. La squadra di Vieira si è imposta 1-0 su quella di Runjaic con una rete nel finale di Zanoli, che proietta i rossoblu a quota 38 punti in classifica, due lunghezze sotto ai bianconeri friulani. Graduatoria che non cambia quindi molto per le due compagini, entrambe in una situazione piuttosto tranquilla in termini di salvezza.