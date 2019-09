SERIE A, Vincono Inter, Torino e Parma. Le altre...

EX VIOLA BABACAR, SI AVVICINA AL LECCE: COLPO LAST-MINUTE Khouma Babacar si avvicina al Lecce. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante in uscita dal Sassuolo potrebbe essere il colpo last minute dei salentini per rinforzare ulteriormente il reparto avanzato di mister Liverani. La formula prevista per... Khouma Babacar si avvicina al Lecce. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante in uscita dal Sassuolo potrebbe essere il colpo last minute dei salentini per rinforzare ulteriormente il reparto avanzato di mister Liverani. La formula prevista per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 2 Settembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi