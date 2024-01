SERIE A, Un turno di stop a Mourinho, 2 a Lazovic

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata l'allenatore della Roma José Mourinho, espulso dall'arbitro Aureliano nelle fasi finali della partita di domenica scorsa contro l'Atalanta. Il portoghese ha rimediato anche un'ammonizione (Terza sanzione) per avere, si legge nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, "al 49' del secondo tempo, contestato con platealità l'operato arbitrale". Mourinho salterà la prossima partita della Roma con il Milan. Quanto ai calciatori, due giornate di squalifica a Lazovic del Verona, espulso contro l'Inter "per avere, al 50' del secondo tempo, contestato in modo plateale e irriguardoso l'operato arbitrale".

Una giornata, invece, hanno preso Frattali del Frosinone, rimasto in panchina contro il Monza ma espulso in quanto colpevole di "avere al 30' del secondo tempo, alzandosi, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale"; Maggiore della Salernitana e Mazzocchi del Napoli. Un turno di stop anche per gli juventini Gatti e McKennie, diffidati e ammoniti durante la sfida con la Salernitana, e per Zirkzee del Bologna, anche lui in diffida e che ha ricevuto un altro 'giallo'. (ANSA).