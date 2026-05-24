Serie A, ultimo atto e tanti verdetti: programma e classifica parziale

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Oggi si conclude l'ultima giornata di serie A. All'appello mancano ancora i verdetti su Champions (sicuri solo Inter e Napoli, in corsa Milan, Roma, Juventus e Como) e di conseguenza Europa League (Conference invece già dell'Atalanta) oltre che sull'ultima retrocessione (corsa a due tra Cremonese e Lecce, divisi da un punto che vede al momento salvi i giallorossi). Le gare per questi obiettivi legati dalla partita tra Cremonese e Como si giocheranno alle 20.45 mentre nel pomeriggio si giocheranno il derby dell'Emilia alle 15 e Napoli- Udinese alle 18.

Risultati

venerdì: Fiorentina-Atalanta 1-1

ieri: Bologna-Inter 3-3

ieri: Lazio-Pisa 2-1

Programma di oggi:

ore 15: Parma-Sassuolo

ore 18: Napoli-Udinese

ore 20.45: Cremonese-Como

ore 2.45: Lecce-Genoa

ore 20.45: Milan-Cagliari

ore 20.45: Torino-Juventus

ore 20.45: Verona-Roma

Questa la classifica parziale

Inter 87*

Napoli 73

Milan 70

Roma 70

Como 68

Juventus 68

Atalanta 59*

Bologna 56*

Lazio 54*

Udinese 50

Sassuolo 49

Torino 44

Parma 42

Fiorentina 42*

Genoa 41

Cagliari 40

Lecce 35

Cremonese 34

Verona 21

Pisa 18*