Serie A, ultimo atto e tanti verdetti: programma e classifica parziale
Oggi si conclude l'ultima giornata di serie A. All'appello mancano ancora i verdetti su Champions (sicuri solo Inter e Napoli, in corsa Milan, Roma, Juventus e Como) e di conseguenza Europa League (Conference invece già dell'Atalanta) oltre che sull'ultima retrocessione (corsa a due tra Cremonese e Lecce, divisi da un punto che vede al momento salvi i giallorossi). Le gare per questi obiettivi legati dalla partita tra Cremonese e Como si giocheranno alle 20.45 mentre nel pomeriggio si giocheranno il derby dell'Emilia alle 15 e Napoli- Udinese alle 18.
Risultati
venerdì: Fiorentina-Atalanta 1-1
ieri: Bologna-Inter 3-3
ieri: Lazio-Pisa 2-1
Programma di oggi:
ore 15: Parma-Sassuolo
ore 18: Napoli-Udinese
ore 20.45: Cremonese-Como
ore 2.45: Lecce-Genoa
ore 20.45: Milan-Cagliari
ore 20.45: Torino-Juventus
ore 20.45: Verona-Roma
Questa la classifica parziale
Inter 87*
Napoli 73
Milan 70
Roma 70
Como 68
Juventus 68
Atalanta 59*
Bologna 56*
Lazio 54*
Udinese 50
Sassuolo 49
Torino 44
Parma 42
Fiorentina 42*
Genoa 41
Cagliari 40
Lecce 35
Cremonese 34
Verona 21
Pisa 18*
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