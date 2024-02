SERIE A, Tutto facile per l'Inter: Salernitana ko 4-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria netta e convincente quella ottenuta questa sera dall’Inter, che nel secondo anticipo del venerdì della 25ª giornata di campionato ha superato a San Siro la Salernitana per 4-0. Tutto facile per i nerazzurri fin dal primo tempo, visto che le reti di Thuram, Lautaro e Dumfries hanno indirizzato da subito la partita. Nel finale, in pieno recupero, il gol del poker di Arnautovic. Con questo risultato la squadra di Inzaghi sale a quota 63 punti in classifica, a +10 sulla Juventus. Campani sempre più ultimi, invece.