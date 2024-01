SERIE A, Tutti gli assenti per la 20° giornata

FirenzeViola.it

Domani pomeriggio torna la Serie A con la 20° giornata di campionato. Questi tutti gli assenti tra squalifiche, infortuni e convocazioni alle Coppe continentali africana e asiatica:

Atalanta

Infortunati: El Bilal Touré (rientro fine gennaio), Hateboer (rientro a fine gennaio)

Squalificati: nessuno

Bologna

Infortunati: Karlsson (out con il Cagliari), Soumaoro (dovrebbe rientrare a febbraio), Ndoye (recupero previsto per metà febbraio)

Indisponibili: El Azzouzi (Coppa d'Africa)

Squalificati: Zirkzee

Cagliari

Infortunati: Lapadula (rientro previsto 2 settimane), Shomurodov (rientro previsto un mese), Mancosu (tempi di recupero da definire), Oristanio (tempi di recupero da definire), Rog (rientro previsto in primavera)

Indisponibili: Luvumbo (Coppa d'Africa)

Squalificati: nessuno

Empoli

Infortunati: Pezzella (out col Verona), Bastoni (rientro a fine gennaio), Ebuehi (out con il Milan), Guarino (out con il Milan).

Squalificati: nessuno

Fiorentina

Infortunati: Castrovilli (da definire, marzo), Dodò (marzo), Nico Gonzalez (fine gennaio), Sottil (fine gennaio)

Indisponibili: Kouame (Coppa d’Africa)

Squalificati: nessuno

Frosinone

Infortunati: Oyono (rientro a febbraio), Baez ( rientro da definire), Kalaj (rientro da definire), Marchizza (rientro ad aprile)

Squalificati: nessuno

Genoa

Infortunati: Thorsby (salta il Torino, rientro da definire), Ekuban (salta il Torino, rientro da definire).

Squalificati: nessuno

Hellas Verona

Infortunati: nessuno

Squalificati: Lazovic (due giornate)

Inter

Infortunati: Cuadrado (aprile).

Squalificati: nessuno

Juventus

Infortunati: Kean (in dubbio 21ª giornata), De Sciglio (rientro a febbraio).

Squalificati: Gatti e McKennie.

Altro: Pogba (sospeso per doping), Fagioli (squalificato per scommesse).

Lazio

Infortunati: Castellanos (in dubbio)

Squalificati: nessuno

Lecce

Infortunati: Dermaku (out fino al termine della stagione), Sansone (difficile il recupero per la Lazio).

Indisponibili: Touba, Rafia e Banda (Coppa d'Africa)

Squalificati: nessuno

Milan

Infortunati: Sportiello (possibile rientro con l’Udinese), Thiaw (febbraio-marzo), Tomori (febbraio-marzo), Kalulu (febbraio-marzo), Caldara (fine gennaio), Pellegrino (possibile rientro con l’Udinese), Pobega (maggio)

Indisponibili: Bennacer (Coppa d’Africa), Chukwueze (Coppa d’Africa)

Squalificati: nessuno

Monza

Infortunati: Caprari (4 mesi), Di Gregorio (1 mese)

Indisponibili: Machin (Coppa d'Africa)

Squalificati: Gomez (2 anni)

Napoli

Infortunati: Meret (rientro metà febbraio), Natan (rientro metà febbraio), Olivera (rientro fine gennaio).

Indisponibili: Osimhen e Anguissa (Coppa d’Africa)

Squalificati: Mazzocchi.

Roma

Infortunati: Abraham (rientro fine gennaio), Smalling (rientro febbraio), Dybala (salta il Milan), Renato Sanches (da definire)

Indisponibili: Aouar e Ndicka (Coppa d’Africa), Azmoun (Coppa d'Asia)

Squalificati: nessuno.

Salernitana

Infortunati: Kastanos (salta il Napoli), Pirola (salta il Napoli), Dia (salta il Napoli), Bohinen (in dubbio per il Napoli)

Indisponibili: Cabral (Coppa d'Africa), Coulibaly (Coppa d'Africa)

Squalificati: Maggiore

Sassuolo

Infortunati: Obiang (rientro a fine gennaio), Racic (rientro a febbraio), Vina (rientro a febbraio), Defrel (rientro a metà gennaio), Toljan (rientro a febbraio)

Squalificati: nessuno

Torino

Infortunati: Schuurs (stagione finita), Karamoh (salta il Genoa), Linetty (in dubbio)

Squalificati: nessuno

Udinese

Infortunati: Deulofeu (da definire), Ebosse (primavera), Bijol (fine febbraio), Semedo (febbraio).

Squalificati: nessuno.