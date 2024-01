SERIE A, Tonfo Napoli, la Lazio vince e va a-2 dai viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutto ko del Napoli in casa del Torino, con i granata che vincono per 3-0, mentre la Lazio passa in casa dell'Udinese per 2-1. Giornataccia per la squadra di Mazzarri con Sanabria che alla fine del primo tempo porta in vantaggio il Torino. In avvio di ripresa entra il neo acquisto mazzocchi ma la sua gara finisce dopo 5 minuti per un brutto fallo e, lasciando la squadra partenopea in 10, complica ulteriormente le cose: al 52' infatti arriva subito il raddoppio di Vlasic mentre al 66' Buongiorno mette il sigillo sulla vittoria granata.

E' Vecino invece a regalare la vittoria alla Lazio al 76' dopo la botta e risposta tra Pellegrini (12') e Walace (59'). Con questa vittoria la Lazio si riavvicina alla zona Champions a due punti proprio dalla Fiorentina anche se Atalanta e Roma possono ancora contro sorpassare la squadra di Sarri. Il Napoli resta invece a 28 punti.

Classifica aggiornata

Inter 48 punti

Juventus 43*

Milan 39

Fiorentina 33

Bologna 32

Lazio 30

Atalanta 29*

Roma 28*

Napoli 28

Torino 27

Monza 25

Genoa 21

Lecce 21

Sassuolo 19

Frosinone 19

Udinese 17

Cagliari 15

Verona 14

Empoli 13

Salernitana 12*

* una partita in meno