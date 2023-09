SERIE A, Sorride solo il Bologna, pari da Var a Frosinone

FirenzeViola.it

Nelle due gare del pomeriggio della serie A sorride solo il Bologna che vince in rimonta allo scadere, per 2-1 mentre Frosinone-Udinese finisce a reti inviolate. Quest'ultima partita non ha però annoiato e il protagonista è stato il Var, con il Frosinone che ha avuto l'occasione per il vantaggio dal dischetto già nel primo tempo. Al 26' infatti si è visto negare un rigore dal Var dopo che l'arbitro Guida in un primo momento lo aveva assegnato per atterramento in area di Gelli da parte di Ferreira, vanificato dalla posizione irregolare di Mazzitelli rilevata appunto al Var. Che in avvio di ripresa è ancora protagonista per due volte: secondo rigore di serata concesso da Guida per un corpo a corpo fra Monterisi e Lucca poi tolto dal direttore di gara dopo aver visionato l’immagine al monitor. Al 5' invece Thauvin insegue un pallone sulla destra e mette un cross teso al centro che Romagnoli mette alle spalle di Turati ma il pallone per il Var non è entrato.

Il Bologna come detto vince in rimonta con due gol nella ripresa, dopo lo 0-1 del primo tempo del Cagliari in gol con Luvumbo al 22'. Al 60' Zirkzee riequilibra la gara mentre il gol del sorpasso è segnato al 90' dal neo entrato Fabbian dopo che Orsolini al 75' aveva sbagliato un rigore. Nel recupero viene annullato dal Var un gol allo stesso Zirkzee