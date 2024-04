SERIE A, Solo un pari per la Roma a Lecce, il Bologna vola

FirenzeViola.it

Il Bologna vola a due punti dalla Juve al terzo posto, la Roma rallenta a Lecce: questi i verdetti in chiave Europa della trentesima giornata di A che si concluderà solo stasera con la sfida tra Inter ed Empoli. E' stato il Bologna ad aprire le danze battendo 3-0 una Salernitana in caduta libera anche con Colantuono in panchina. Nel pomeriggio Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese si sono concluse entrambe sull'1-1. In serata la Roma non è riuscita a sfondare sul campo del Lecce rischiando anzi di essere punita in più occasioni non fosse per la mancanza di lucidità dei salentini sotto porta che sprecano. Respira comunque il Lecce che si porta a 29 e guida il gruppo salvezza a +1 da Udinese e +2 dal Verona che hanno pareggiato. A poco serve invece il punto casalingo al Sassuolo che non ha sfruttato l'occasione di uscire dalla zona retrocessione contro i friulani. Al terzultimo posto c'è il Frosinone a 25 così come l'Empoli che deve ancora giocare.

Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 76*

Milan 65

Juventus 59

Bologna 57

Roma 52

Atalanta 50*

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43*

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29

Udinese 28

Hellas 27

Cagliari 27

Empoli 25*

Frosinone 25

Sassuolo 24

Salernitana 14

* una partita in meno