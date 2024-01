SERIE A, Rrahmani decide per il Napoli, pari a Genova

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nulla di fatto tra Genoa e Torino che, in un Ferraris che ha omaggiato De Andrè a 25 anni dalla scomparsa, hanno chiuso sullo 0-0 con poche emozioni per parte. Sembrava destinata al pareggio, ma per 1-1, anche la gara tra il Napoli e la Salernitana ma al 6' minuto di recupero Rrahmani imbuca las rete del 2-1. I due primi gol arrivano nel primo tempo: al 29' Candreva gela il Maradona ma nel recupero viene assegnato un rigore, dal Var che richiama Marinelli a vedere l'azione, al Napoli; dal dischetto Politano non sbaglia. Nella ripresa, nonostante i cambi e l'arrembaggio del Napoli, il risultato non cambiava fino al guizzo all'ultimo tuffo di Rrahmani.

Da registrare anche in chiave Supercoppa il cambio per infortunio di Cajuste con Demme. In classifica il Napoli coni tre punti sale al sesto posto a quota 31, a -2 dalla Fiorentina che giocherà domani. Salernitana fanalino di coda con 12 punti. Torino e Genoa con 1 punto salgono rispettivamente a 28 e 22.