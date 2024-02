SERIE A, Roma a valanga sul Cagliari: finisce 4-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma di Daniele De Rossi non si ferma più e porta a casa la terza vittoria consecutiva. All'Olimpico non c'è mai partita per il Cagliari, sconfitto dopo aver chiuso già il primo tempo sotto di due gol con le reti di Pellegrini e Dybala. L'argentino replica nel secondo tempo con un calcio di rigore per fallo di mano di Petagna, poi è Huijsen a chiudere la sfida di testa su corner. Tre punti che portano i giallorossi a 38 punti in classifica, quattro punti sopra la Fiorentina.

Oltre un'ora in campo per l'ex viola Yerry Mina, autore più che altro di un paio di polemiche sia con gli avversari che con i suoi. Il difensore colombiano, schierato subito dal 1' da Ranieri dopo il trasferimento da Firenze, non ha certo brillato ma ha avuto un paio di battibecchi sia con Lukaku che con Zalewski.