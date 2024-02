SERIE A, Riforma a 18 club: la Fiorentina è d'accordo

FirenzeViola.it

In Lega Serie A si parla sempre più insistentemente di una possibile riforma della Serie A che potrebbe portare il massimo campionato calcistico italiano a una riduzione di partecipanti, da 20 squadre a 18. Un'idea portata avanti spesso, anche in dichiarazioni pubbliche, dal presidente della Lazio Claudio Lotito. Non solo il numero uno dei biancocelesti però: secondo quanto riportato da la Stampa, favorevoli alla riforma anche altri grandi club come Napoli e Fiorentina.

La spaccatura tra le squadre di Serie A, come scrive anche Calcio & Finanza, è netta: da una parte le big, favorevoli alla riduzione delle squadre in Serie A e conseguentemente al numero di partite (visto anche l'aumento delle gare previste nei nuovi format Uefa); dall'altra le cosiddette piccole, che temono di perdere due posti nella massima serie con i benefici economici che ne conseguono soprattutto in materia di diritti televisivi e incassi. Per il via alla riforma, scrive Calcio & Finanza, servirebbero almeno 14 voti a favore per dare il via libera alla riforma del format.