SERIE A, Prevista amichevole tra Milan e Roma in Australia

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso una nota pubblicata dal Milan sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato che il 31 maggio giocherà a Perth un'amichevole contro la Roma. Un evento storico, perché si tratta della prima volta in cui la Serie A sbarcherà in Australia. Questo il comunicato stampa, che racchiude anche le dichiarazioni del CEO Giorgio Furlani:

"AC Milan è lieto di annunciare che la Prima Squadra Maschile si recherà in Australia alla fine di maggio per giocare una partita amichevole contro l’AS Roma a Perth, nello stato della Western Australia. In programma per venerdì 31 maggio a Perth, la partita si svolgerà presso l’Optus Stadium, un impianto multiuso all'avanguardia in grado di ospitare fino a 65.000 spettatori. L’amichevole sarà il primo incontro tra due squadre di Serie A in terra australiana, ed è rafforzata dal sostegno del Governo dello stato del Western Australia, sottolineando il loro costante impegno nel rafforzamento dei legami con l'Italia e nell’engagement degli appassionati di calcio a livello globale".