Serie A, parità tra Genoa e Verona a fine primo tempo. Parma sotto contro l'Udinese

Nel pomeriggio di Serie A, con le gare delle ore 15:00 tra Genoa e Verona e tra Parma e Udinese che stanno andando in scena, la Fiorentina è spettatrice direttamente interessata di quello che succede sui campi di Marassi e del Tardini, visto che tre delle squadre coinvolte in queste gare sono anche implicate nella lotta salvezza con i viola.

A fine primo tempo i risultati sono di 1-1 tra Genoa e Verona, con Colombo che ha risposto al gol di Belghali, e di 0-1 tra Parma e Udinese con i padroni di casa che sono stati colpiti all'11' dal gol dell'ex viola Nicolò Zaniolo.