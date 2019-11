EX VIOLA SIMEONE, CHAMPIONS? NON CI PENSIAMO. MARAN... Giovanni Simeone, attaccante protagonista con il Cagliari che tanto sta facendo bene in questo avvio di campionato - ultima ma non ultima la vittoria di oggi contro l'Atalanta - ha parlato a fine gara a DAZN. Queste le parole dell'ex attaccante viola, che peraltro... Giovanni Simeone, attaccante protagonista con il Cagliari che tanto sta facendo bene in questo avvio di campionato - ultima ma non ultima la vittoria di oggi contro l'Atalanta - ha parlato a fine gara a DAZN. Queste le parole dell'ex attaccante viola, che peraltro... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 3 Novembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi