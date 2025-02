Serie A: Lega pronta a una battaglia legale contro un'azienda statunitense

Scontro in corso tra la Serie A e Stats Perform. Come riportato da Tuttosport, la Lega ha reso noto di aver intrapreso un’azione legale contro la società statunitense, accusandola di non rispettare gli accordi relativi alla commercializzazione dei diritti per l’utilizzo di immagini e dati a fini di scommesse. Dopo verifiche interne, via Rosellini ha presentato una denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Milano, ritenendo intenzionale la condotta di Perform.

Al centro della controversia c’è un contratto quinquennale dal valore di 200 milioni di euro (40 milioni all’anno), approvato dalla Lega nel febbraio 2024 in seguito a un’offerta presentata da Stats Perform nell’ottobre precedente. Tuttavia, l’azienda sostiene che la firma definitiva fosse vincolata al rispetto di condizioni ritenute essenziali, a suo dire non soddisfatte.

La Lega contesta inoltre il mancato versamento delle prime due rate del contratto, in scadenza il 1° luglio e il 1° settembre 2024. Una situazione sorprendente, considerando che Stats Perform fornisce servizi analoghi a LaLiga, mentre altre competizioni europee si affidano a diversi operatori. Nel frattempo, l’azienda ha comunque garantito l’operatività nelle prime 12 giornate di campionato. Di fronte a un possibile danno economico di 200 milioni di euro, la Serie A si prepara a una battaglia legale per tutelare i propri interessi.