Serie A, le formazioni ufficiali di Verona-Inter: Bonny-Lautaro in avanti

vedi letture

Il decimo turno di campionato è pronto a riprendere in una domenica pieni di impegni che vedrà scendere in campo anche la Fiorentina di Stefano Pioli contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Ad aprire però i giochi saranno, alle 12:30, Hellas Verona e Inter, con gli ospiti allenati da Chivu, e reduci dalla vittoria nel turno infrasettimanale contro i viola, alla caccia di una vittoria per avvicinarsi ulteriormente al Napoli di Conte. Al contrario i padroni di casa, allenati da Zanetti, cercheranno di strappare un risultato positivo per uscire dal terzultimo posto attualmente occupato a quota 5 punti, 1 in più della Fiorentina penultima e 2 in più del Genoa ultimo Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Hellas Verona (3-5-2): 1 Montipò; 37 Bella-Kotchap, 15 Nelsson, 3 Frese; 7 Belghali, 11 Akpa-Akpro, 63 Gagliardini, 24 Bernede, 12 Bradaric; 17 Giovane, 16 Orban. A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 6 Valentini, 9 Sarr, 19 Slotslager, 20 Kastanos, 21 Harroui, 22 Kurti, 23 Ebosse, 25 Mosquera, 36 Niasse, 70 Cham, 72 Ajayi. Allenatore: Paolo Zanetti.

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 23 Barella, 32 Dimarco, 51 Alexiou, 53 Lavelli, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.