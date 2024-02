SERIE A, Le formazioni ufficiali di Napoli-Genoa

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Dopo le vittorie di Torino e Inter di ieri sera, la 25° giornata di Serie A continua con la sfida del Maradona tra Napoli e Genoa in programma alle 15:00. Napoli che in caso di vittoria andrebbe a quota 38 punti, superando così in classifica la Fiorentina(37), impegnata domani nel derby contro l'Empoli. Genoa invece che vuole rifarsi dopo la brutta sconfitta per 4-1 subita in casa contro l'Atalanta lo scorso turno. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino